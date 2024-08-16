شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى أحمد الشبكى ضحية حادث أحمد فتوح ووفد لزيارة أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، السيد أحمد السيد الشبكي الذي توفي إثر حادث أحمد فتوح لاعب الفريق.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل ، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ومن المقرر أن يقوم وفد من نادي الزمالك يضم عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وعدد من اللاعبين بزيارة أسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء لهم.