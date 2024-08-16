شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعد لاستضافة المؤتمر الكشفى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مصر لاستضافة المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعون والذي سينعقد في القاهرة في الفترة من 17 إلى 24 أغسطس تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية

وتجري الاستعدادات على قدم وساق، ليخرج المؤتمر في أفضل شكل ويصبح تجربة لا تنسي لكل الكشافين.

ويساهم المؤتمر فى إظهار قدرة مصر على استضافة مثل هذه الأحداث العالمية. حيث أن المؤتمر سيضم عدد من الحضور منهم أمينة محمد، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والتي ستلقي كلمة رئيسية في 18 أغسطس، ياسمين شريف، المديرة التنفيذية لمبادرة الأطفال والشباب في حالات الطوارئ (ECW)، والتي ستلقي كلمة رئيسية في 23 أغسطس، أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

أما عن برنامج المؤتمر فأنه يضم العديد والعديد من الموضوعات المتنوعة، بما في ذلك الحفل الافتتاحي سيكون هذا الحدث مثيرًا للاهتمام حيث سيتم تقديم رؤية المؤتمر ورسالته للعالم، والمقرر إنعقاده يوم 17 أغسطس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة



وسيشهد المؤتمر السهرة الدولية التى ستكون فرصة رائعة للتعرف على ثقافات وتقاليد مختلف دول العالم، ويمكنكم حضورها في يوم 18 أغسطس