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منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن .. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب _ حسن السعدنى

الجمعة، 16 أغسطس 2024 06:59 م

اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 استعداداته لمواجهة منتخب الأردن في الخامسة من مساء غدا السبت، على استاد الإسكندرية.

وحرص أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، على خوض بعض التدريبات الخططية والتكتيكية وتحفيظها للاعبين من أجل تطبيقها في مباراة الغد.

ويعقد الكاس جلسة مع معاونيه محمد إبراهيم ورامي عادل وأحمد فوزي، مساء اليوم، من أجل اختيار التشكيل الأساسي الذي يخوض به المباراة.

ويلتقي منتخب مصر مع الأردن في ودية ثانية يوم الثلاثاء المقبل، في ختام معسكر منتخب مصر.

وكان منتخب مصر قد نجح في تحقيق الفوز على منتخب الإسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالمباراة التي جمعتهما موخرا.

تدريب منتخب 2008 (4)
تدريب منتخب 2008

 

تدريب منتخب 2008 (1)
تدريب منتخب 2008

 

تدريب منتخب 2008 (2)
تدريب منتخب 2008 
تدريب منتخب 2008 (3)
تدريب منتخب 2008 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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