شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن .. صور والان مع تفاصيل الخبر

اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 استعداداته لمواجهة منتخب الأردن في الخامسة من مساء غدا السبت، على استاد الإسكندرية.

وحرص أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، على خوض بعض التدريبات الخططية والتكتيكية وتحفيظها للاعبين من أجل تطبيقها في مباراة الغد.

ويعقد الكاس جلسة مع معاونيه محمد إبراهيم ورامي عادل وأحمد فوزي، مساء اليوم، من أجل اختيار التشكيل الأساسي الذي يخوض به المباراة.

ويلتقي منتخب مصر مع الأردن في ودية ثانية يوم الثلاثاء المقبل، في ختام معسكر منتخب مصر.

وكان منتخب مصر قد نجح في تحقيق الفوز على منتخب الإسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالمباراة التي جمعتهما موخرا.



تدريب منتخب 2008



تدريب منتخب 2008



تدريب منتخب 2008