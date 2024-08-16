شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرحب ببقاء بيرسي تاو بسبب ضعف العروض ومطالب اللاعب لفسخ العقد والان مع تفاصيل الخبر

رحب مسئولو النادي الأهلي ببقاء الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق وتأجيل فكرة رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب مطالب اللاعب المُبالغ فيها ، وشددوا على أن اللاعب بالغ في طلباته وطلب الحصول على قيمة عقده كاملاُ في الموسم المقبل وهو مليون و200 ألف دولار للرحيل حالياً.

وأكد مسئولو الأهلي ، أن النادي لا يمكن أن يتحمّل مليون و200 ألف دولار من أجل رحيل اللاعب حالياً ، وأتفقوا على بقاء اللاعب حال عدم وصول عرض مناسب.

وأشار مصدر في الأهلي إلى أن إدارة النادي فكرت فى بيع بيرسى تاو لكن العروض المُقدمة له لم تكن جادة بالشكل الذى يُنهى الصفقة، مؤكداً أن الأهلى يرغب فى رحيل بيرسى تاو من أجل ضم لاعب أخر أجنبى بدلاً منه، لكن مطالب اللاعب المالية وكذلك عدم صول عروض جادة ومناسبة تُصعّب مهمة رحيل اللاعب.

وكشف المصدر عن موقف الأهلى من الأنباء التى ترددت مؤخراً حول رغبة نادى الوداد المغربى فى ضم بيرسى تاو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال المصدر: لم نتلقى عروض رسمية لضم بيرسى تاو.. هناك موافقة مبدئية على رحيل اللاعب من الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى مارسيل كولر حال وصول عرض رسمى مناسب من أى ناد خارجى.

تابع المصدر : لا مانع من رحيل بيرسى تاو للوداد أو غيره..لكن هل يستطيع النادى المغربى الذى يواجه أزمة مالية كما تردد فى وسائل الإعلام المغربية دفع مبلغ كبير لشراء بيرسى تاو؟، وشدد المصدر على أن علاقة بيرسى تاو بـ مارسيل كولر ليست سيئة كما تردد، وكولر لا يمانع بقاء بيرسى تاو وهذا ما سيحدث أن لم يتلقى النادى عرض مناسب لشراء اللاعب.

من ناحية أخرى ، يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الجمعة، استعداداً لمباراة مودرن سبورت المقرر لها مساء غداً السبت، بإستاد القاهرة في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها المارد الأحمر لصالحه قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات بالفوز على سموحة بهدف نظيف يوم 8 أغسطس الجاري.

ويدخل الأهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم تحت قيادة سامي قمصان الذي يقود الفريق في أخر 3 مباريات بالدوري بعد سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني وجهازه الأجنبي المعاون إلى سويسر لقضاء إجازته السنوية والتي بدأت بعد حسم بطولة الدوري.

ويغيب عن قائمة الأهلي في مباراة الغد ، اللاعبين الأساسيين الذين حصلوا على راحة منذ مباراة سموحة وإنضم إليهم مؤخراً الثنائي أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم الذي غاب عن مباراة انبي وسيغيب عن لقاء مودرن سبورت غداً.