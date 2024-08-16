بدءا من الموسم المقبل.. وسائل إعلام تكشف حقيقة ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -
كشفت وسائل إعلامية حقيقة ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب في الدوري بداية من الموسم المقبل 2024-2025.
ونقل موقع "في الجول" عن مصدر من اتحاد الكرة، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إنه "لا صحة لما يتردد عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل".
وأضاف المصدر: "القيد مستمر بالنظام الحالي الذي يسمح بـ5 لاعبين أجانب فوق السن".
ووفقا للموقع، فتنص لوائح القيد في الدوري المصري على التالي:
-يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب بحد أقصى لفرق القسم الأول.
- يسمح بقيد لاعب أجنبي واحد بحد أقصى لفرق القسم الثالث.
-يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية المختلفة.
-لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.
-لا يجوز مشاركة غير المصريين في مركز حارس المرمى.
-لا يجوز مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب سويا في مباراة واحدة للفريق الأول "باحتساب الأجانب تحت السن".