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بدءا من الموسم المقبل.. وسائل إعلام تكشف حقيقة ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب في الدوري

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الشارقة - اميمة ياسر -    

كشفت وسائل إعلامية حقيقة ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب في الدوري بداية من الموسم المقبل 2024-2025.

ونقل موقع "في الجول" عن مصدر من اتحاد الكرة، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إنه "لا صحة لما يتردد عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل".

وأضاف المصدر: "القيد مستمر بالنظام الحالي الذي يسمح بـ5 لاعبين أجانب فوق السن".

ووفقا للموقع، فتنص لوائح القيد في على التالي:

-يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب بحد أقصى لفرق القسم الأول.

- يسمح بقيد لاعب أجنبي واحد بحد أقصى لفرق القسم الثالث.

-يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية المختلفة.

-لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

-لا يجوز مشاركة غير المصريين في مركز حارس المرمى.

-لا يجوز مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب سويا في مباراة واحدة للفريق الأول "باحتساب الأجانب تحت السن".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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