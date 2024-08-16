في بيان رسمي.. الزمالك ينعي ضحية حادث أحمد فتوح

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا رسميا، مساء الجمعة، نعى خلاله ببالغ الحزن والأسى، حمد السيد الشبكي الذي توفي إثر حادث أحمد فتوح لاعب الفريق.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ومن المقرر أن يزور وفد من الزمالك، يضم عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وعدد من اللاعبين، أسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء لهم.