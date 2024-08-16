متحدث الزمالك يفسر تصريحاته الأخيرة عن أزمة أحمد فتوح.. ويعلن: مستعد لزيارة أسرة الضحية

الشارقة - اميمة ياسر -

فسر أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، تصريحاته الأخيرة عن أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الكروي بالفارس الأبيض، في حادث دهس أحد الأشخاص، مما أدى إلى إحالته لمحكمة الجنايات.

وعبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك"، كتب سالم منشورا قال فيه: «بما أن البعض قد أساء تفسير جزء من تصريح لي عن توصيف حادث أحمد فتوح، لذا لزم التوضيح».

وأضاف متحدث الزمالك: «جميع المداخلات التي قمت بإجراءها فيما يخص الواقعة، بدأت بتقديم العزاء لشهيد عمله كما وصفته والدعاء لأسرته بالصبر والسلوان وتحدثت عن ألم فقدان رب الأسرة والعائل قبل أن أتحدث في أي تفاصيل».

وواصل: «قلت مرارا وتكرارًا أن الواقعة محل تحقيق من النيابة العامة وأننا في انتظار نتيجة التحقيقات وقرار النيابة».

وتابع سالم: «في معرض سؤال أحد الإعلاميين لي عن موقف فتوح، قلت إنه وفقا لمصادرنا في حالة نفسية سيئة جدا، ويري الحادث أمام عينيه في كل لحظة وأنه قال إنه كان يقود سيارته في الطريق السريع high way وفوجئ بعبور الشهيد بشكل مفاجئ أمامه (بشكل فيه رعونة) والمقصود هنا هو سوء التصرف بعبور الطريق في الليل من غير الأماكن المخصصة لذلك، وهو ما يتسبب في الكثير من الخسائر في الأرواح، كذلك القيادة بما يتجاوز السرعة المقررة قانونا يعتبر رعونة في القيادة».

واختتم أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك: «إذا كان حديثي قد أثار ضيق أو حزن أسرة الشهيد المكلومة فأنا أتقدم إليهم بخالص الاعتذار وخالص العزاء في مصابهم الفادح الأليم وأدعو الله أن يتغمد الراحل الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر الجميل، كما أبدى استعدادى الكامل لزيارتهم وتقديم واجب العزاء».