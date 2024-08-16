شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يستقر على العودة للدورى المصرى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر صالح جمعة صانع ألعاب فريق الكرخ العراقى على العودة للعب في الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل عقب تلقى أكثر من عرض من بعض الأندية.

وتأتي رغبة صالح جمعة للعودة إلى الدورى المصرى بسبب الإيقاف الذى تعرض له لمدة 6 أشهر بجانب تغريمه 25 مليون دينار عراقي من قبل رابطة الدورى العراقى المحترفة بسبب تصرفاته تجاه الحكم خلال مباراة فريقه أمام فريق النجف التي أقيمت يوم 30 أبريل الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري العراقي.

ويسعى صالح جمعة للتواجد في أحد الأندية للمشاركة في المباريات بشكل أساسى واستعادة مستواه الفني والبدنى.

يذكر أن صالح جمعة هو لاعب وسط المنتخب المصري الأول لكرة القدم والنادي الأهلي المصري، وبدأ مسيرته الكروية عام 2010 في فريق إنبي وفي عام 2013 تم إعارته إلى نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي ثم انتقل إلى النادي الأهلي عام 2015 وخلال 2018 تم إعارته إلى نادي الفيصلي السعودي ولعب اخيرًا للإسماعيلي المصري عقب تجربه لمدة موسمين بفريق سيراميكا.