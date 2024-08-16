شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يُجهّز تقريراً عن أداء الناشئين والبدلاء فى آخر 3 مباريات للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يُقدم سامي قمصان المدرب العام للأهلي ، والقائم بأعمال المدير الفني المؤقت للفريق تقريراً للسويسري مارسيل كولر المدير الفني عن المباريات الثلاثة التي تولى فيها قمصان مسئولية تدريب الفريق بسبب تواجد كولر في بلاده لقضاء إجازته السنوية.

كولر سافر إلى سويسرا الجمعة الماضية بعد حسم بطولة الدوري رسمياً ليترك المسئولية إلى سامي قمصان الذي قاد الأهلي للفوز على زد 2-1 ثم التعادل مع انبي 1-1 وستكون أخر مباريات قمصان أمام مودرن سبورت ومن المقرر أن يقدم سامي قمصان تقريره لمارسيل كولر بعد مباراة مودرن سبورت.

من ناحية أخرى ، اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الجمعة، استعداداً لمباراة مودرن سبورت المقرر لها مساء غداً السبت، بإستاد القاهرة في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها المارد الأحمر لصالحه قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات بالفوز على سموحة بهدف نظيف يوم 8 أغسطس الجاري.

ودخل الأهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم تحت قيادة سامي قمصان الذي يقود الفريق في أخر 3 مباريات بالدوري بعد سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني وجهازه الأجنبي المعاون إلى سويسر لقضاء إجازته السنوية والتي بدأت بعد حسم بطولة الدوري.

ويغيب عن قائمة الأهلي في مباراة الغد ، اللاعبين الأساسيين الذين حصلوا على راحة منذ مباراة سموحة وإنضم إليهم مؤخراً الثنائي أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم الذي غاب عن مباراة انبي وسيغيب عن لقاء مودرن سبورت غداً.