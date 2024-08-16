شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبريصى والدح يقودان تشكيل الإسماعيلى أمام سموحة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عمر جمال القائم بأعمال المدير الفني للإسماعيلى، عن تشكيل الدراويش أمام سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: كمال السيد، عماد حمدى، محمد إيهاب، حمادة صلاح، عبد الله حسنى، محمد بيومى، عبد الرحمن كتكوت، عبد الرحمن الدح، على الملوانى، خالد النبريصى، عمرو السعيد

البدلاء: محمد فوزى، عبد الله السعيد، محمد وجدى، محمود أوتاكا، نادر علاء، أحمد وجيه، عبد الله حسن، بشار أشرف

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بقيادة نصر أبو الحسن على خوض مباراة سموحة بالجولة الأخيرة لمسابقة دورى nile اليوم بفريق 2005 بالقيادة الفنية لعمر جمال مدرب الفريق، وذلك بعد ضمان بقاء الفريق فى الدورى بشكل رسمى حيث يتواجد الفريق الأول في السعودية لمواجهة الإتفاق السعودي وديا غدا السبت.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 33 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 14 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الإسماعيلي 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 41.