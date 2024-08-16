شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته لمباراة مودرن سبورت.. جزء بدني وفقرة خططية والان مع تفاصيل الخبر

اختتم فريق الأهلي تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة فريق مودرن سبورت، التي من المقرر ‏أن تجمع الفريقين مساء غد السبت في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض الفريق جزءًا بدنيًّا خفيفًا، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية في تدريبات الكرة.

ويقود سامي قمصان المدرب العام مسئولية تدريب الفريق حاليا بسبب سفر كولر الي بلاده لقضاء إجازته السنويه

كان الأهلي قد تعادل بهدف لمثله مع إنبي، حيث تقدم الفريق البترولي في الدقيقة 21 وتعادل الأهلي في الدقيقة 46، ليقتسم الفريقان ‏نقطتي المباراة ويرتفع رصيد الأهلي للنقطة 85.

ويواجه الأهلى نظيره مودرن سبورت في التاسعة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 27 لقاء وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 74 هدف وتلقت شباكه 26 هدف.