شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف محمد عواد من تجديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ما زال الغموض يحيط بموقف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، بسبب الخلاف على المقابل المادى خاصة أن إدارة النادى ترغب في تخيفض عقد اللاعب.

وبات ملف تجديد عقد محمد عواد مع القلعة البيضاء يتوقف على موافقته على تخفيض المقابل المادى الذى يتقاضاه في نادى الزمالك،خاصة أن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق لا يمانع بقائه بشروط الإدارة.

وشهدت الفترة الماضية توقف المفاوضات بين الزمالك ومحمد عواد حول تجديد تعاقده، خاصة وأن الحارس كان معترضًا بشكل كبير على المقابل المادى المعروض عليه مقابل التجديد، ثم تقدم الزمالك بعرض آخر للحارس وينتظر الرد.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أن الإدارة لم تحدد موعدًا لرد الحارس على العرض المقدم للتجديد، وتركت له حرية الاختيار ما بين الموافقة والاستمرار مع الزمالك، أو رفض العرض والرحيل.

تابع المصدر تصريحاته، إن إدارة الزمالك عرضت على الحارس القيمة المادية التى تراها مناسبة من وجهة نظرها، وتركت حرية الاختيار لمحمد عواد.