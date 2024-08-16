شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء الدين كمال لاعب منتخب المصارعة يعلن اعتزاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء الدين كمال لاعب منتخب المصارعة ، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، اعتزاله لعبة المصارعة، بعد مسيرة 17 عام .

ضياء الدين كمال لاعب منتخب المصارعة كان خسر من بطل أذربيجان بنتيجة 4/0 فى دور الـ16 لمنافسات المصارعة الحرة وزن 125 كجم لاولمبياد باريس 2024.

وكتب ضياء الدين كمال علي الفيس بوك : "يشهد الله ان كلامى هذا لا نفاق ولا رياء بعد مسيرة رياضية قرابة ال ١٧ عام قضيتهم وعشتهم فى رياضة المصارعة، واعلن اعتزالي رياضة المصارعة كلاعب شرفت بتمثيل جمهورية مصر العربية لم اقصر ولم اتخاذل وقمت بواجبى كلاعب على أكمل وجه"

وواصل لاعب المصارعة : "شاركت في ثلاث دورات أوليمبية وما بين صولات وجولات من بطولات عالم وبطولات قارية وبطولات دولية ، كم عشقت هذه الرياضة وتممت بحبها".

وتابع ، "لم يرى الكثير الوجه القبيح من الرياضة لان جمالها يطوى كل ما هو قبيح واسمى من كل ما هو أدنى ، لم يرى الكثير صعاب الرحلة لان انتصاراتها تسهل كل خطوة ، لم يرى الكثير سقوط الأقنعة على امتداد الرحلة الا ان شهامة الرجال تطغى فجعتها ،كم تمنيت توافر المجهود الجماعى والدعم فى المكان الصحيح وتوافر المتاح من أجل النجاح. كل الشكر والتقدير والاحترام لمن ساهم فى رحلتنا".