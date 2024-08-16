شكرا لقرائتكم خبر عن فادى فريد يقود هجوم سموحة أمام الإسماعيلى.. وحسن تيمور حارسا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، عن تشكيل الموج الأزرق أمام الإسماعيلى، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة دورى nile.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: حسن تيمور

الدفاع: عبد الرحمن عامر، ميدو مصطفى، حسام هريدى، حمدى علاء

الوسط: إسلام جابر، أبو بكر ليادى، طارق علاء، محمد كناريا، مصطفى البدرى

الهجوم: فادى فريد



البدلاء: محمد أشرف، بركات حجاج، محمود جمعة، هادى عامر، الحبيب أحمد حسن، أحمد على، أحمد إيهاب، محمد سعيد مكرونة، حسام حسن



بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: كمال السيد، عماد حمدى، محمد إيهاب، حمادة صلاح، عبد الله حسنى، محمد بيومى، عبد الرحمن كتكوت، عبد الرحمن الدح، على الملوانى، خالد النبريصى، عمرو السعيد

البدلاء: محمد فوزى، عبد الله السعيد، محمد وجدى، محمود أوتاكا، نادر علاء، أحمد وجيه، عبد الله حسن، بشار أشرف