شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات مودرن سبورت أمام الأهلي غدا.. جوناثان وجنش وفاروق أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت لتسعة لاعبين قبل مواجهة الأهلي غدًا فى إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من دورى nile.

ويغيب محمود جنش ومحمد فاروق وحاجي باري ومروان محسن للإصابة وجوناثان نجويم لظروف السفر وكجالي درامي لانتهاء تعاقده فضلاً عن إراحة بعض اللاعبين الأساسيين بسبب الإجهاد قبل مواجهة انبي بكأس مصر الثلاثاء المقبل مثل غنام محمد ومحمود رزق وأحمد عاطف.

وفضل طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت إراحة بعض اللاعبين بسبب ضغط المباريات واستعداد الفريق لمواجهة حاسمة أمام انبي بكأس مصر يوم الثلاثاء المقبل، بعد 38 ساعة فقط من مواجهة الأهلي بالدوري.

ويلتقي مودرن سبورت مع الأهلي مساء غد السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، خلال المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.