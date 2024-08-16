الاهلي يفاجئ لاعبه بقرار مثير

فاجأ مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر كريم فؤاد لاعب الفريق بقرار عاجل.

ويختتم فريق الاهلي منافسات مسابقة الدوري المصري موسم 2023/2024، مساء غدًا السبت بملاقاة نظيره مودرن سبورت في تمام التاسعة.

واستقر مسئوولو المارد الأحمر على رفع اسم كريم فؤاد، لاعب الفريق من قائمة الموسم الجديد، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وغيابه فترة لا تقل عن 6 أشهر.

وسيخضع كريم فؤاد لجراحة الرباط الصليبي، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم سيغيب عن المارد الأحمر فترة ما بين 6 إلى 9 شهور قبل العودة للملاعب مرة أخرى.

وسيغيب كريم فؤاد عن مباريات الاهلي خلال الموسم المقبل بالكامل.

وفي السياق ذاته فقد تم رفع اسم التونسي علي معلول من القائمة التي يتم تحضيرها خلال الوقت الحالي، للموسم الجديد، وذلك بسبب الإصابة في وتر أكيلس.

وكان معلول قد تعرض للإصابة في وتر أكيليس خلال مباراة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس.