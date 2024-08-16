موعد ومكان جنازة نجل محمود طاهر رئيس الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تُوفيّ حسن نجل محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق في منزله مساء اليوم الجمعة.

وأوضح مصدر لمصراوي أن صلاة الجنازة ستُقام ظهر يوم غد السبت من مسجد حسن الشربتلي بمنطقة القاهرة الجديدة.

وسبق وترأس محمود طاهر مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الدورة الانتخابية بين 2014 :2017.

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