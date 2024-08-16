بعد وفاته اليوم... أبرز المعلومات عن نجل رئيس الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

توفي منذ قليل نجل رئيس النادي الأهلي السابق محمود طاهر، داخل منزله بأحد الكمبوندات السكنية في القاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة ظهر يوم غد السبت من مسجد حسن الشربتلي.

وكتب الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، أن سبب الوفاة أزمة قلبية.

ويدعى الراحل حسن محمود طاهر، ويبلغ من العمر 36 عاماً.

ويذكر أن الراحل، كان يعد من أبرز الكوادر الشابة التي يتم إعدادها، للإنضمام إلى مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكان محمود طاهر تولى رئاسة النادي الأهلي، خلال الفترة من 2014 حتى عام 2017.

أبرز المعلومات:



تخرج حسن محمود طاهر في جامعة ماساتشوستس بوسطن، وحصل على بكالوريوس العلوم، الهندسة الكهربائية.

كان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي عضو مجلس إدارة "غير تنفيذي" بمجموعة البركة للتجزئة

عضو مجلس الإدارة التنفيذي عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة المصرية الكندية للكيماويات

تولى منصب نائب رئيس مجلس إدرة شركة "إيمك" للنفط والغاز

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