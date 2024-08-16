اخبار الرياضه

تفاصيل جديدة في وفاة نجل محمود طاهر رئيس الأهلي السابق

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، عن تفاصيل جديدة في وفاة حسن نجل رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق محمود طاهر.

وأوضح فايق، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة، أن نجل رئيس النادي الأهلي السابق قد تُوفيّ نتيجة أزمة قلبية.

وكان مصدر قد أشار لمصراوي في وقت سابق إلى أن نجل محمود طاهر قد تُوفي في منزله؛ حيث صلاة الجنازة ستُقام ظهر يوم غد السبت من مسجد حسن الشربتلي بمنطقة القاهرة الجديدة.

وسبق وترأس محمود طاهر مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الدورة الانتخابية بين 2014 :2017.

اقرأ أيضًا:

"رفقة أحمد وأمير".. مرتضى منصور يُعلن تفاصيل زيارته لأحمد فتوح بقسم العلمين

الاتحاد الأفريقي يعلن عن الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

الزمالك ينعى ضحية حادث أحمد أبو الفتوح

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا