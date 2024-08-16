تفاصيل جديدة في وفاة نجل محمود طاهر رئيس الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، عن تفاصيل جديدة في وفاة حسن نجل رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق محمود طاهر.

وأوضح فايق، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة، أن نجل رئيس النادي الأهلي السابق قد تُوفيّ نتيجة أزمة قلبية.

وكان مصدر قد أشار لمصراوي في وقت سابق إلى أن نجل محمود طاهر قد تُوفي في منزله؛ حيث صلاة الجنازة ستُقام ظهر يوم غد السبت من مسجد حسن الشربتلي بمنطقة القاهرة الجديدة.

وسبق وترأس محمود طاهر مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الدورة الانتخابية بين 2014 :2017.

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