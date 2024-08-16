بعد انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي.. إحصائيات محمد النني مع أرسنال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقده بشكل رسمي، مع النجم المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي السابق في صفقة انتقال حر.

وانتقل محمد النني إلى صفوف نادي أرسنال في يناير 2016 قادمًا من نادي بازل السويسري.

وقضي النني رفقة الجانرز 8 سنوات، خرج خلالهم إعارة لمدة موسم واحد إلى فريق بشكتاش التركي.

ونعرض لكم في السطور التالية أرقام وبطولات محمد النني مع أرسنال:

ـ فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عام 2017، 2018

ــ حصل مرة أخرى على كأس السوبر الإنجليزي عام 2021.

ـ شارك الننى في 161 مباراة مع أرسنال في مختلف المباراةـ سجل 6 أهداف وصنع 10 آخرين.