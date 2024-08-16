أحمد شوبير ينعى نجل رئيس الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نعى أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي السابق ومقدم البرامج حالياً، نجل لاعب رئيسي النادي القلعة الحمراء السابق محمود طاهر.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "خالص العزاء للمهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلي السابق في وفاة نجله حسن، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان محمود طاهر تولى رئاسة النادي الأهلي، خلال الفترة من 2014 حتى عام 2017.

ويذكر أن مصدر كشف لمصراوي، إن وفاة حسن محمود طاهر، جاءت بصورة طبيعية في منزله؛ حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من منزله.

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وفاة نجل محمود طاهر رئيس الأهلي السابق

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