شكرا لقرائتكم خبر عن يحيي عطية الله يواصل الاستعداد الموسم الجديد مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المغربى يحيى عطية الله ظهير أيسر النادى الأهلى، الاستعداد بشكل قوى من أجل بداية قوية مع المارد الأحمر بعد انضمامه للقلعة الحمراء موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

ونشر يحيى عطية الله عبر حسابه الشخصى صورة له أثناء التدريبات البدنية التي يخوضها من أجل أن يكون في أتم استعداد للموسم الجديد.



يحيى عطية الله

يترقب المغربي يحيى عطية الله بدء مسيرته مع الأهلي بعد الانضمام إلى صفوفه بشكل رسمي، عقب الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع النهائي.

ومن المقرر أن يبدأ عطية الله مسيرته مع الأهلي مع بداية فترة الإعداد التي ستنطلق نهاية أغسطس الجاري والتى سيتحدد موعدها بشكل نهائى خلال الأيام القادمة من قبل مارسيل كولر المدير الفني، والتي ستشهد الظهور الأول للنجم المغربي في تدريبات الأهلي.