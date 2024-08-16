شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 - 8 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16- 8- 2024 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، والتى جاء فى مقدمتها الزمالك ينعى أحمد الشبكى ضحية حادث أحمد فتوح ووفد لزيارة أسرته، ورابطة الأندية تُسلّم درع الدورى للأهلى 2 سبتمبر فى حفل كبير، ووفاة نجل المهندس محمود طاهر داخل منزله فى القاهرة الجديدة.

الزمالك ينعى أحمد الشبكى ضحية حادث أحمد فتوح ووفد لزيارة أسرته

ينعى نادى الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، السيد أحمد السيد الشبكى الذى توفى إثر حادث أحمد فتوح لاعب ألفريق.

رابطة الأندية "تُسلّم" درع الدورى للأهلى 2 سبتمبر فى حفل كبير

قررت رابطة الأندية المحترفة تسليم درع الدورى للنادى الأهلى فى حفل كبير يُقام بأحد ألفنادق يوم 2 سبتمبر المقبل

وفاة نجل المهندس محمود طاهر داخل منزله فى القاهرة الجديدة

توفى حسن نجل المهندس محمود طاهر، رئيس النادى الأهلى السابق، داخل منزله بالقاهرة الجديدة، وجار استخراج تصريح الدفن من أقرب مستشفى له.

ضياء الدين كمال لاعب منتخب المصارعة يعلن اعتزاله

أعلن ضياء الدين كمال لاعب منتخب المصارعة ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، اعتزاله لعبة المصارعة، بعد مسيرة 17 عام .

غموض موقف محمد عواد من تجديد عقده مع الزمالك

ما زال الغموض يحيط بموقف محمد عواد حارس مرمى الزمالك من التجديد للفريق ألفترة المقبلة

الأهلى يختتم استعداداته لمباراة مودرن سبورت.. جزء بدنى وفقرة خططية

اختتم فريق الاهلى تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة فريق مودرن سبورت، التى من المقرر ‏أن تجمع ألفريقين مساء غد السبت فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز.‏

صالح جمعة يستقر على العودة للدورى المصرى الموسم المقبل

استقر صالح جمعة صانع العاب فريق الكرخ العراقى على العودة للعب فى الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل عقب تلقى أكثر من عرض من بعض الأندية.

اتحاد الكرة: صعود ألفرق الثلاث الأولى بدورى المحترفين مباشرة للممتاز الموسم المقبل

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، صعود ألفرق الثلاث الأولى بدورى المحترفين الجديد إلى الدورى الممتاز مباشرة حيث تم الغاء فكرة مشاركة ألفريق الثالث بدورى المحترفين

رابطة الأندية: لم مكان وموعد تسليم درع انحدد لدورى للأهلى حتى الآن

أكدت رابطة الأندية المحترفة المصرية، إنها لم تحدد حتى الآن مكان وموعد تسليم درع الدورى للنادى الأهلى بعد تتويجه باللقب الـ44 فى تاريخه بشكل رسمي.