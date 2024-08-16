شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية تعقد مؤتمرا صحفيا غدا للإعلان عن سفر بعثة مصر للمشاركة فى بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تعقد اللجنة البارالمبية المصرية، مؤتمرًا صحفيًا، مساء غد السبت، في أحد فنادق القاهرة، للإعلان عن التفاصيل الكاملة لسفر بعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

يحضر المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وأعضاء مجلس الإدارة.

ويتحدث الدكتور حسام الدين مصطفى عن تفاصيل سفر البعثة للمشاركة في بارالمبياد باريس، وكذلك يتحدث الكابتن عماد رمضان مدير البعثة عن تفاصيل الإعقامة والأمور الإدارية.

وتستعد اللجنة البارالمبية المصرية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري.

وتشارك مصر في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و 68 فضية و67 برونزية.