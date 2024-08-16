وزير الرياضة والبابا تواضروس يستقبلان شباب المؤتمر العالمى للكشافة

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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشباب الكشافة المشاركين في المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، الذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس، بمشاركة 174 دولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



البابا تواضروس ووزير الراضة

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالشكر العميق لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على جهوده الكبيرة التي قدمت ومازال يقدمها من اجل الشباب المصري والدولة المصرية.

موضحاً أن الاستعدادات لهذا المؤتمر بدأت منذ عام 2019، ولكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا. ورغم التحديات، نجحت مصر في الحصول على ثقة المجتمع الدولي واستضافة هذا الحدث الكبير، مما يعكس الثقة في ملف الاستضافة المصري. وأضاف الدكتور صبحي أن المؤتمر سيشهد تمثيلاً رفيع المستوى من الأمم المتحدة، حيث سيحضر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي للكشافة.



جانب من استقبل شباب الكشافة

وأشاد الوزير بالتنظيم المتميز الذي قامت به الكشافة المصرية، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد في قصر القبة، وهو اختيار يعكس مدى اهتمام الدولة بهذا الحدث الدولي. وأكد الدكتور صبحي أن هذا المؤتمر سيترك أثراً إيجابياً على جميع الوفود المشاركة، وسيعزز من صورة مصر العظيمة ومكانتها الدولية. واختتم الوزير تصريحه بتقديم الشكر والتقدير لجميع من ساهم في دعم وتنظيم هذا المؤتمر الهام.

مشددا على أهمية هذا الحدث الدولي الذي يعكس قدرة مصر على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل فرصة ذهبية لتسليط الضوء على دور الشباب في بناء المستقبل وتعزيز قيم التعاون والتسامح بين شباب العالم.

تقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالترحيب بجميع السادة الحضور في مصر، كما اعرب عن سعادته باستضافة مصر لهذا المؤتمر العالمي، مشيراً إلى أن الحركة الكشفية تعزز قيم الانتماء والمسؤولية لدى الشباب.

وأضاف قداسة البابا أن هذا المؤتمر يعد منصة هامة لتبادل الخبرات وتعزيز روح الأخوة بين الشعوب، مؤكداً أن الكنيسة القبطية تدعم كافة الجهود الرامية إلى تنمية وتطوير الشباب.

واختتم قداسة البابا حديثه لجميع المشاركين والمنظمين من مختلف الدول بان يكونوا دعاة للسلام ونشر التسامح بين الناس، والدعوة للحفاظ على المبادئ والقيم الانسانية.

وخلال اللقاء، تم عرض البرنامج الزمني التفصيلي للمؤتمر، والذي يتضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية وورش العمل التي تسهم في تنمية مهارات الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع. وأكد الوزير والبابا تواضروس على ضرورة استثمار هذا الحدث في تطوير البرامج الكشفية في مصر وتوفير المزيد من الفرص للشباب للمشاركة في الأنشطة الكشفية على المستويين المحلي والدولي.