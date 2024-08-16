شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين سموحة والإسماعيلى بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى سموحة والإسماعيلى في المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبى فريق سموحة وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهدريف في غياب تام من قبل لاعبو فريق الاسماعيلى.

وتعرض عبدالرحمن الدح مهاجم فريق الإسماعيلى للطرد في الدقيقة 29 عقب رجوع الحكم الى تقنية الفار.

ويخوض فريق سموحة بقيادة أحمد سامى المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: حسن تيمور

الدفاع: عبد الرحمن عامر، ميدو مصطفى، حسام هريدى، حمدى علاء

الوسط: إسلام جابر، أبو بكر ليادى، طارق علاء، محمد كناريا، مصطفى البدرى

الهجوم: فادى فريد

بينما يأتي تشكيل فريق الاسماعيلى بقيادة عمر جمال كالتالى : كمال السيد، عماد حمدى، محمد إيهاب، حمادة صلاح، عبد الله حسنى، محمد بيومى، عبد الرحمن كتكوت، عبد الرحمن الدح، على الملوانى، خالد النبريصى، عمرو السعيد.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 33 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 14 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الإسماعيلي 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 41.

بينما على الجانب الآخر يحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، حصدها الفريق الأزرق بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.