شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد جنازة وعزاء نجل محمود طاهر رئيس الأهلي السابق والان مع تفاصيل الخبر

تقرر تشييع جثمان حسن محمود طاهر، نجل المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، غدا السبت بعد صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس. فيما يقام العزاء يوم الاثنين المقبل بمسجد المشير طنطاوي.

وتوفى حسن محمود طاهر، نجل المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، داخل الفيلا الخاصة بالأسرة في منطقة التجمع، مساء اليوم الجمعة.