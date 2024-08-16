شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ينعى نجل رئيس النادى الأهلي السابق والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاة نجل المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى حسن نجل المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، داخل منزله بالقاهرة الجديدة، وجار استخراج تصريح الدفن من أقرب مستشفى له.

ويتم تشييع جنازة حسن محمود طاهر بعد صلاة ظهر غد السبت، في مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس، كما تقرر إقامة العزاء يوم الاثنين المقبل بمسجد المشير طنطاوى.