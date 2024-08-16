شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من الشباب والرياضة تتفقد مراكز التنمية الشبابية بالصفا والوفاء والأمل والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذًا لتكليفات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قامت لجنة من الوزارة بتفقد مركز التنمية الشبابية بالصفا، ومركز التنمية الشبابية بالوفاء والأمل بالجيزة.

وقامت اللجنة بالتفقد الميداني للمركزين من أجل سرعة الوقوف على كافة المشكلات بهما وإنهاء المعوقات التي تسببت فى توقف الأعمال الإنشائية وأعمال التطوير بالمركزين، خاصة كونهما بمنطقة الهرم التي تتسم بالكثافة السكانية المرتفعة.

وشدد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على سرعة عرض تقرير عن المركزين لسرعة إنهاء الأعمال بهما وتكليف استشاري المديرية بعرض تقرير فني عن مركز التنمية الشبابية بالصفا، حيث بدأت أعمال التطوير لكل من: حمامات السباحة، الصالة المغطاة، ملاعب التنس، الملعب الخماسي، وقاعة المناسبات، وكذا تكليف المركز بسرعة إنهاء أعمال الملعب القانوني خلال أكتوبر المقبل.

كما وجه الدكتور أشرف صبحي بعرض تصور متكامل عن الأعمال الاستثمارية لمركز التنمية الشبابية بالوفاء والأمل للتنسيق الفوري مع المحافظة، وبدء المخطط لهذا الصرح الشبابي والرياضي لخدمة أهالينا والمواطنين بمنطقة الهرم.