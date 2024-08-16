مدافع مغربي.. إعلامي يعلن تعاقد الأهلي مع بديل محمد عبدالمنعم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإعلامي أحمد فؤاد، المذيع بشبكة قنوات «بي ان سبورت» الرياضية، أن النادي الأهلي توصل لاتفاق مع المدافع الدولي المغربي أشرف داري، لاعب نادي بريست الفرنسي، للانضمام إلى صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتأتي هذه الصفقة لتعويض رحيل مدافع الفريق محمد عبدالمنعم إلى نيس الفرنسي.

وعبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك"، كتب فؤاد منشورا قال فيه: «تم الاتفاق على كافة الأمور المدافع المغربي (أشرف داري) لاعبا للأهلي المصري».

يشار إلى أن الأهلي كان قد أنهى التعاقد مع صفقتين حتى الآن بضم سف أيمن مدافع الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة، كما نجح في حسم صفقة يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق سوتشي الروسي.

ويأتي هذا في ظل التقارير التي تشير الى اقتراب الأهلي من الإعلان عن ثالث صفقاته الصيفية وهو محمد علي بن رمضان، لاعب الترجي التونسي الأسبق.