الامارات | النصر يعلن حصول لاعبين على الجنسية الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر حصول اثنين من لاعبي الفريق على الجنسية الإماراتية، وذلك قبل خوض أولى مبارياته الرسمية في الموسم الكروي الجديد ضد العروبة في كأس مصرف أبوظبي.

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورة ثنائي الفريق، جوستافو أليكس، الذي انضم للفريق الوسم الماضي، وجونيور سيلفا المنضم حديثا إلى الفريق قبل انطلاقة الموسم الحالي.

وقال الحساب الرسمي للعميد على الصورة قائلا:” نُبارك لثنائي العميد "أليكس" و“جونيور سيلفا” شرف الحصول على الجنسية الإماراتية".

وسيشارك الثنائي البرازيلي الأصل مع نادي النصر في الموسم المقبل كلاعبين محليين، بعد الحصول على الجنسية الإماراتية، وهو ما يعطي الفريق أفضلية في التعاقد مع لاعبين مقيمين إضافيين تمهيدا لتدعيم صفوف الفريق.