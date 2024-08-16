الامارات | غوارديولا يعلن غياب نجم مانشستر سيتي عن مواجهة تشيلسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتقد مانشستر سيتي بطل إنجلترا في المواسم الأربعة الأخيرة لخدمات لاعب وسطه المتألق الإسباني رودري في مواجهته أمام تشلسي افتتاحا، وفقا لما أعلن مدرب الفريق الإسباني بيب غوارديولا.

كما يغيب جناحه الدولي النروجي الشاب أوسكار بوب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر بسبب إصابة في ساقه.

وعاد رودري (28 عاما) أخيرا إلى الحصص التدريبية بعدما أصيب في فوز منتخب بلاده أمام إنجلترا 2-1 في نهائي كأس أوروبا.

وفي حين يأمل غوارديولا (53 عاما) أن يكون الثلاثي فيل فودن وجون ستونز وكايل ووكر الذي عاد إلى التمارين منتصف الأسبوع الحالي بعد إجازة مطولة عقب النهائي القاري جاهزا للمباراة في ملعب "ستامفورد بريدج"، لم يتم منح الضوء الأخضر لرودري للعودة إلى المستطيل الأخضر.

وعندما سُئل إذا ما كان رودري سيلعب أمام تشلسي الأحد، قال غوارديولا خلال المؤتمر الصحافي "لا توجد فرصة",

وتابع "إنه يتدرب الآن، لا أعلم، لم أره بعد. إنه يشعر بأنه في حالة جيدة، علينا أن نرى كيف يشعر بعد التدريب".

وأضاف عن فودن وستونز ووكر "أنا متأكد من أنهم لن يكونوا جاهزين للعب لمدة 90 دقيقة، ربما نعم، أو ربما 15 دقيقة".

وعن بوب، قال "الأمر المهم هو أن الجميع عادوا، وباستثناء أوسكار (بوب) فإن البقية بخير".

وقدّم بوب البالغ 21 عاما مستوى عاليا خلال الفترة الإعدادية قبل بداية الموسم، وكان أساسيا نهاية الأسبوع الماضي في مباراة درع المجتمع التي حسمها فريقه على حساب جاره اللدود مانشستر يونايتد بركلات الترجيح قبل التعرّض للإصابة خلال حصة تدريبية.

وأردف غوارديولا قائلاً "أعتقد أنه سيخضع لعملية جراحية بعد ظهر اليوم"، مضيفا "ننتظر عودته في أسرع وقت ممكن، خلال ثلاثة أو أربعة أشهر".

وشارك الجناح الأيمن في 26 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات، بما يتناسب مع نظام المداورة الذي اعتمده مدرب بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة السابق. ونظرا لأدائه مؤخرا، كان يأمل في أن يحظى بوقت لعب أكثر مع بطل إنكلترا في المواسم الأربعة الأخيرة.

وعلّق غوارديولا "نحن حزينون لأجله، لكن ليس لأنه قدّم أداء رائعا في فترة الإعداد للموسم الجديد. هذا لا علاقة له بالأمر".