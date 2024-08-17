شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف وماجد هانى يعودان للزمالك بعد مباراة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يعود حسام أشرف وماجد هانى ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المعار إلى بلدية المحلة إلى القلعة البيضاء بعد انتهاء إعارتهما، وذلك بعد إخطار مسئولي النادى الأبيض للاعبين، بانتهاء فترة إعارتهما وعودتهما للفريق.

وتعد مواجهة الزمالك بلدية المحلة المقرر لها غداً السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدورى المصرى الممتاز الأخيرة لماجد هانى وحسام أشرف مع فريقهما، وبعدها يعودان للقلعة البيضاء للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض الجماعية.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب إعارة اللاعبين الصاعدين من الناشئين خلال الانتقالات الصيفية لإكسابهم مزيداً من الخبرات والاحتكاك بلاعبين من أندية الدورى، فى ظل سنهم الصغير.

كما سيتم البت فى الأمر بعد الرجوع إلى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، وإبداء رأيه فى الأمر وفقا لحاجة الفريق خلال الفترة المقبلة سواء باستمرارهم أو الموافقة على إعارتهم للتعود على أجواء بطولة الدورى الممتاز.