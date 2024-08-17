شكرا لقرائتكم خبر عن فادى فريد رجل مباراة سموحة والإسماعيلى بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فادى فريد مهاجم فريق سموحة جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلى عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد تسجيل هدف والمساهمة في الفوز.

وحقق فريق سموحة الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE". وأحرز هدفى فريق سموحة حسام حسن في الدقيقة 47 وفادى فريد في الدقيقة 52 من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 54 نقطة، بينما توقف رصيد الإسماعيلى عند النقطة 33 محتلا المركز الرابع عشر.