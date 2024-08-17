أنباء عن تسليم درع الدوري المصري لـ الأهلي في العلمين.. ورابطة الأندية تحسم الجدل

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد الأهلي، لتسلم درع بطولة الدوري المصري، بعد التتويج باللقب رسميًا في الموسم الجاري.

وكان الأهلي قد توّج بلقب بطولة الدوري المصري موسم 2023-2024، للمرة الـ 44 في تاريخه.

وحقق الأهلي اللقب في النهاية بعد منافسة مع بيراميدز، حيث انتهت المنافسة بعد وصول الأحمر إلى 81 نقطة.

ونفت رابطة الأندية المصرية رسميًا الأنباء المنتشرة بخصوص تسليم درع الدوري لـ الأهلي، في العلمين الجديدة ضمن مهرجان العلمين الجاري حاليًا.

وأكدت الرابطة أنه ما زال لم يتحدد بعد مكان وموعد تسليم درع الدوري للنادي الأهلي حتى الآن، موضحة بأنه سيتم الإعلان عنه بمجرد حسم الأمور، وفقا لموقع "بطولات".

وأشارت رابطة الأندية إلى أنه سوف يتم الإعلان عن الأمر بكافة تفاصيله بعد الاتفاق بين الرابطة والشركة المتحدة للخدمات الرياضية والنادي الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مودرن سبورت، في ختام منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الأهلي ومودرن سبورت غدًا السبت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية على ملعب استاد القاهرة الدولي.