الامارات | كأس الرابطة تنطلق اليوم.. «ديربي مبكر» بين خورفكان والشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُرفع اليوم الستار عن الموسم الكروي الجديد من خلال انطلاق ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي (كأس رابطة المحترفين)، إذ تتطلع الفرق لتحقيق انطلاقة قوية في المسابقة التي أصبحت هدفاً رئيساً لجميع الأندية، بعدما كان ينظر إليها على أنها بطولة تنشيطية، علماً بأن الوصل والوحدة معفيان من هذا الدور بصفتهما بطل الدوري وحامل اللقب على التوالي.

وتوّج الوحدة بطلاً للنسخة الأخيرة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد فوزه على العين بهدف دون رد، في النهائي الذي جمعهما على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي في مايو الماضي.

وتتصدر مواجهة خورفكان وضيفه الشارقة التي تنطلق في الساعة 08:45 في استاد صقر بن محمد القاسمي واجهة المباريات، نظراً لأنها مصنّفة مواجهة ديربي بين أبناء «الإمارة الباسمة». ولدى كل فريق دوافعه الخاصة. ففي حين يرغب أصحاب الأرض في تحقيق الانتصار الأول لهم في مواجهة «الملك»، فإن الأخير يسعى إلى الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، إذ جمعت ثلاث مواجهات سابقة الطرفين، انتهت اثنتان منها لصالح الشارقة، بينما انتهت مباراة بالتعادل.

وفي لقاء آخر، سيكون ملعب الشامخة في الساعة 06:05 عصراً مسرحاً لمواجهة بني ياس وضيفه دبا الحصن الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين. وتعد المواجهة اختباراً حقيقياً لقدرة الطرفين على إظهار ما يمكنهما تقديمه في الموسم، نظراً للتعاقدات الكثيرة التي أبرماها.

وفي مواجهة أخرى، يستقبل العروبة العائد لدوري المحترفين ضيفه النصر على استاد دبا في الساعة 06:05، ولا بديل أمامه سوى الانتصار لتحقيق بداية قوية. وفي المقابل يأمل «العميد» أن يظهر بصورة مختلفة لتفادي سيناريو الموسمين الماضيين اللذين ابتعد فيهما الفريق عن منصة الألقاب.

وستسجل المواجهة الظهور الأول والرسمي للأسطورة علي مبخوت بقميص فريقه الجديد النصر الذي يستعد لكتابة تاريخ جديد بعد مشواره مع فريقه السابق الجزيرة، وستكون كل الأنظار مسلطة على اللاعب الذي يعد الهداف التاريخي لمسابقة دوري المحترفين. وتُستكمل الجولة غداً بثلاث مباريات، إذ يستقبل الجزيرة ضيفه البطائح في الساعة 06:06، ويقام في التوقيت ذاته لقاء اتحاد كلباء والعين، في حين تجمع مواجهة السهرة في الساعة 08:45 بين شباب الأهلي وعجمان.

تاريخ كأس الرابطة.. الجزيرة الأكثر تسجيلاً وتيغالي الهداف

تحفل كأس رابطة المحترفين بكثير من الأرقام والمواجهات التاريخية التي لا تنسى. وعلى مدار هذه السنوات منذ نسخة 2008-2009 وصولاً إلى النسخة التي تنطلق اليوم لُعبت 706 مباريات، شهدت 525 فوزاً، و181 تعادلاً، وأحرزت الفرق المشاركة مجتمعة خلالها 2114 هدفاً.

وفقاً للإحصائية المنشورة في الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين، فإن الجزيرة يسيطر على لائحة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف بـ210 أهداف، يليه شباب الأهلي ثانياً بـ195 هدفاً، والوحدة ثالثاً بـ195 هدفاً أيضاً، والعين رابعاً بـ190، والوصل خامساً بـ179، والنصر سادساً بـ154، والشارقة سابعاً بـ139.

وعلى صعيد الأرقام الفردية يتصدر سبستيان تيغالي لائحة الهدافين التاريخيين لكأس الرابطة بـ37 هدفاً، يليه فابيو ليما بـ33 هدفاً، وحل ثالثاً ماكيتي ديوب بـ30 هدفاً، فيما سجل ريكاردو أوليفيرا 27 هدفاً، وبـ22 هدفاً وضع هينريكي لوفانور اسمه في اللائحة.