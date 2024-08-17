محمد علي بن رمضان يحسم موقفه من الانتقال إلى الاهلي

كشفت تقارير صحفية تونسية عن موقف الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري من الانتقال إلى صفوف النادي الاهلي.

وارتبط اسم بن رمضان بالانتقال إلى صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل أليو ديانج لاعب وسط الاهلي إلى نادي الأخدود السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكره موقع “foot24” التونسي، فإن محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري، حسم موقفه من الانضمام إلى صفوف المارد الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار الموقع التونسي، إلى أن بن رمضان حالياً في تربص مع فريقه تحضيراً للقاء ديربي الدوري المجري غدًا السبت”.

وكان بن رمضان قد انتقل إلى فريق فرينكفاروزي في يونيو 2023، حيث شارك معهم في 43 مباراة نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصنع 8.

وتوج بن رمضان مع فرينكفاروزي بلقب الدوري المجري الموسم المنقضي.