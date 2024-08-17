مرتضى منصور يكشف كواليس زيارته لـ فتوح وينتقد إدارة الزمالك.. فيديو

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن كواليس زيارته لـ أحمد فتوح لاعب الأبيض في محبسه، بعد حادث التصادم ووفاة أحد الأشخاص.

وقال مرتضى منصور خلال مقطع فيديو على حسابه الشخصي عبر «اليوتيوب»: “أتوجه بالشكر إلى كل الرجال الأمن المتواجدين في القسم على الجهد الذي بذلوه، وقمت بالاطمئنان على أحمد فتوح وهو الحمدلله بخير”.

وتابع رئيس الزمالك السابق: “قلت للاعب الأبيض إيمانك بالله لابد أن يكون رقم واحد، واعتبر أن ربنا فداك”.

وواصل: «الشئ الثاني قلت لفتوح لابد من وجود ضمير لديك يرغب في المصالحة ودفع الدية لأسرة المتوفي».

واسترسل مرتضى منصور: «كنت مندهش حينما قال لي اللاعب، بأن مجلس إدارة الأبيض لم يقم بزيارته حتى الآن لا حسين لبيب رئيس النادي ولا أحمد سليمان نائب الرئيس».

وأوضح: “كنت أتصور أن الناس ستزور لاعب الأبيض، لأني دائما أحب أسبق في الخير، وإن شاء الله متابع التطورات القضية مع الظهير الأيسر وإن شاء الله خير».

واختتم: “إن شاء الله قربنا من التصالح والتسامح مع أسرة المتوفي».