الأهلي ينعى نجل محمود طاهر رئيس النادي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، نجل رئيس النادي السابق محمود طاهر، الذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة.

ونشر الأهلي بياناً رسمياً ينعى خلاله نجل المهندس محمود طاهر، وجاء نص البيان كالتالي: "الأهلي ينعى نجل المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي السابق".

وأضاف: "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، السادة أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى نجل المهندس محمود طاهر، رئيس النادي السابق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

واختتم: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان مصدر مطلع كشف لمصراوي، أن الوفاة جاءت طبيعية، بعد تعرض الراحل لأزمة قلبية، وتم نقل الجثمان إلى أقرب مستشفى، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن.

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