التونسي محمد بن رمضان يصدم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطور مفاجيء في ملف مفاوضات الأهلي مع لاعب الوسط التونسي الدولي محمد علي بن رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع فوت 24 التونسي، عبر تقرير له اليوم الجمعة، أن مواطنه قد رفض العرض الذي قدمه له النادي الأهلي لتعزيز صفوفه به.

وبحسب الموقع ذاته فأن مسؤولي الأهلي قد نجحوا في التوصل لاتفاق مع نادي فرينكفاروشي المجري، ولكن قرار بن رمضان حال دون إتمام الصفقة.



اللاعب صاحب الـ 24 عاماً كان قد شارك مع فريقه المجري بالموسم الماضي في 40 مباراة؛ حيث سجل هدفين وصنع 8 لزملائه.

وانضم اللاعب التونسي لصفوف نادي فرينكفاروشي المجري قادمًا من الترجي التونسي بالموسم الماضي 2023/2024.

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