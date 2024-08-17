" تعالى الزمالك ".. طفل يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بموهبته الكروية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

خطفت لمسات ومهارات طفل صغير أنظار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو ظهر خلاله وهو يلعب كورة قدم، ويقدم مستويات رائعة تفوق نجوم كرة القدم العالميين.

وكتب أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر حسابه علي منصة "إكس":"الولد ده عنده مهارات في سنه ده اكتر من ٩٠٪ من لعيبة الدوري المصري".

وعلق احد المتابعين علي الفيديو:"تعالى الزمالك ولما تكبر هنلعب في الفرقة الأساسية"، فيما كتب آخر :"أكاديميات كرة القدم بمصر بها الكتير من الموهوبين و ذوي المهارات العالية ب الكرة أكتر من اللاعبين الناشئين ب الأندية المصرية".