مصدر بالأهلي يرد عبر الخليج 365.. هل فشلت مفاوضات ضم محمد علي بن رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر حقيقة ما تم نشره بتقارير صحفية تونسية عن رفض مواطنهم محمد علي بن رمضان المحترف بصفوف فرينكفاروشي المجري العرض المقدم له من النادي الأهلي لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن المفاوضات لم تتوقف بين جميع الأطراف أو تنتهي بل مازالت مستمرة خلال الساعات الجارية.

اللاعب صاحب الـ 24 عاماً كان قد شارك مع فريقه المجري بالموسم الماضي في 40 مباراة؛ حيث سجل هدفين وصنع 8 لزملائه.

وانضم اللاعب التونسي لصفوف نادي فرينكفاروشي المجري قادمًا من الترجي التونسي بالموسم الماضي 2023/2024.

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