الأهلي يحسم صفقة محترف جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الإعلامي المصري بقنوات بي إن سبورتس، أحمد فؤاد، حسم النادي الأهلي لصفقة أجنبية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب فؤاد، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، مساء اليوم الجمعة:" تم الاتفاق علي كافة الأمور المدافع المغربي أشرف داري لاعبًا للأهلي المصري".

وكان عبداللطيف فليفلي وكيل أعمال المغربي أشرف داري لاعب بريست الفرنسي قد قال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مساء أمس الخميس: "بالفعل يوجد مفاوضات متقدمة بين الأهلي وداري وأتمنى أن تتم بخير، ولكن لا يمكنني أن أعطي تفاصيل أكثر".

وأضاف: "داري لاعب كبير ودولي ويشارك مع منتخب المغرب، كما أنه مشروع لأسود الأطلس، والفريق الفرنسي ليس لديه مانع في الموافقة على رحيله، لكنه لديه شروط طبيعية وليست مستحيلة، شروط يمكن لأي ناد أن يتناقش فيها".

وأتم تصريحاته: "المفاوضات بدأت مع داري في نفس توقيت المفاوضات مع محمد عبد المنعم".

المدافع صاحب الـ 25 عاماً كان قد انضم لصفوف بريست الفرنسي خلال موسم 22/23 قادماً من صفوف الوداد قبل أن يخرج على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الماضية لصفوف رويال شارلروا البلجيكي.

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