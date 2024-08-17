"كهربا والشباب".. قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت بختام الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

أعلن سامي قمصان المدرب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة الأساسية للقلعة الحمراء استعداداً لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه المارد الأحمر فريق مودرن سبورت علي استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويخوض الأهلي المباراة بالقائمة الاتية:

في حراسة المرمى: مخلوف، حازم جمال، عمر كامل في خط الدفاع : خالد عبد الفتاح، يوسف عبد الحفيظ، أحمد عابدين، معتز محمد، ريندروف سارباه، إبراهيم عبد الحكيم.

في خط الوسط: عمر كمال، محمد عبد الله، مصطفى أبو الخير، أحمد أشرف، أحمد بيومي، يوسف جمال، محمد رأفت، علي نادر، إسلام عبد الله، محمود لبيب.

في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.