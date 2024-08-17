ستوري نجوم كرة القدم.. مصيف مصطفى فتحي وإمام.. واستقبال وسام أبو علي لوالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

شارك وسام أبو علي متابعيه صورة له من استقبال والدته من المطار، فيما شارك طارق حامد متابعيه جانب من الوقت الذي يمضيه مع أصدقائه.

وعلى الجانب الأخر نعى سعد سمير لاعب الأهلي السابق وفاة نجل رئيس القلعة الحمراء محمود طاهر، فيما شارك رونالدو متباعيه صورة له من التدريبات تحضيراً لمواجهة الهلال اليوم السبت في نهائي كأس السوبر السعودي.

وظهر لاعب الزمالك نبيل عماد "دونجا" وهو يؤدي بعض التدريبات البدنية على هامش الإجازة التي حصل عليها، فيما نشر إمام عاشور صورة تجمعه بلاعب الزمالك مصطفى فتحي خلال تمتعهما بإجازتهما في أحد المدن الساحلية.

ويمكنكم مشاهدة ستوري نجوم كرة القدم بمتابعة الألبوم أعلاه:

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