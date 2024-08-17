شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة زد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، دخول الفريق في معسكر مغلق اليوم السبت، استعدادا لمواجهة زد المقرر لها غدا الأحد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من دورى nile.

ويستعيد أيمن الرمادى، خدمات المغربى أحمد بلحاج لاعب وسط الفريق أمام زد، حيث غاب اللاعب عن مواجهة سيراميكا أمام سموحة التى انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف فى الجولة الثلاثة والثلاثين، للراحة بإذن من أيمن الرمادى الذى فضل إراحة اللاعب.

واستعان أيمن الرمادى بمواجهة زد مع الأهلى الأخيرة لدراسة شكل وطريقة لعب الفريق خاصة فى ظل التغييرات التى يجريها مجدى عبد العاطى مدرب زد فى المباراة الأخيرة من أجل وضع الخطة المناسبة لخطف النقاط الثلاثة.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة القتال داخل الملعب واستعادة نغمة الانتصارات بعد السقوط أمام سموحة من أجل نهاية الموسم بشكل قوى.