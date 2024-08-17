شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد فى مباراة حسم المركز الثالث بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري، والمقرر لها غداً الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري.



ويبحث أبناء علي ماهر عن الفوز في مواجهة الغد لحسم صراع المركز الثالث مع الزمالك وانهاء الموسم في أفضل ترتيب بجدول الدوري، خاصة وأن الفريقان متساويان في النقاط وتصب المواجهات المباشرة في صالح الفريق البورسعيدي.



ويمتلك النادي المصري أفضلية الفوز بالمركز الثالث حال فوزه في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، خاصة وأن الفريق البورسعيدي يتفوق على الزمالك أقرب منافسيه على هذا المركز بالمواجهات المباشرة، كما أن الفريق الأبيض سيتعرض لخصم 3 نقاط في نهاية الدوري كعقوبة انسحاب من مباراة الأهلي.



ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 11 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.

ويستعيد النادي المصري خدمات محمد دبش مدافع الفريق، في مواجهة الاتحاد السكندري المرتقبة، والذي غاب عن المباراة الماضية أمام زد في الدوري، بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات متتالية.