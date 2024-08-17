وسائل إعلام تكشف حقيقة رفض محمد علي بن رمضان عرض النادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية حقيقة رفض رفض اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان عرض النادي الأهلي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان موقع فوت 24 التونسي، قد ذر في وقت سابق أن بن رمضان رفض عرض الأهلي، واللاعب يستمر مع فريقه فيرينتسفاروشي المجري تحضيرا لمباراة يوم غد السبت.

ووفقا لمنصة "خبر"، فقد أكد مصدر داخل نادي فرينكفاروزي المجري أنه ما تردد عن رفض اللاعب لعرض النادي الأهلي غير صحيح على الإطلاق.

وأكد المصدر أن هناك موافقة بين الناديين على المقابل المادي الخاص بالصفقة.

وأوضح أن هناك بعض الرتوش البسيطة المتبقية التي سيتم حسمها خلال الساعات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن هناك عروض أخرى يدرسها النادي ليس عرض الأهلي فقط، لافتا إلى أن اللاعب يشارك بشكل طبيعي، وسيخوض مع فريقه المجري مباراة مهمة غدًا في الدوري.

وفي وقت سابق، نقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر داخل النادي الأهلي، تأكيده أن إدارة التعاقدات على بعد خطوة واحدة لحسم صفقة اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، ويتبق الحسم مع إدارة النادي المجري.

وقال المصدر أن الأهلي رفع عرضه لـ 2.3 مليون لضم بن رمضان و20% إعادة بيع، بالإضافة إلى انفتاح الإدارة لزيادة بسيطة لضم اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد أن الأهلي أمن موقف اللاعب من أي عروض أخرى، وأن إدارة التعاقدات تتواصل مع النادي المجري لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة، متابعا: حتى الآن الصفقة لم تنته مع النادي المجري بشكل رسمي.

وكانت إذاعة "موزاييك" التونسية، قد أفادت بأن بن رمضان، قد رفض العرض المقدم من نادي الأخدود.

وفي تصريحات للإذاعة التونسية، قال وكيل اللاعب أنه تم رفض العرض، مشيرا إلى أن المفاوضات متوقفة بين الناديين، بشأن انتقال النجم التونسي لصفوف الأخدود السعودي.