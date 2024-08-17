شكرا لقرائتكم خبر عن العروض تحسم مصير على فوزى فى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

يتوقف مصير على فوزى ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى،على العروض التي يتلقاها اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،خاصة أن هناك أكثر من ناد في الدورى المصرى يرغب في ضمه.

واشترط مسئولو نادى إنبى على اللاعب ضرورة وصول عرض رسمي حتي يتم مناقشته مع الجهاز الفني بقيادة سيد ياسين،وبعدها يتم حسم مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق البترولى.

فى سياق مختلف دخل الثنائى محمد حمدى وعبد العزيز البلعوطى لاعبا فريق إنبى دائرة اهتمام مسئولى نادى الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية.

وكشف مصدر مسئول في نادى إنبى أن نظرائهم بنادى الزمالك طلبوا ضم الثنائي محمد حمدى و عبد العزيز البلعوطى لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية، حيث يلعب محمد حمدى في مركز الظهير الأيسر، وهو المركز الذى يحتاج إلى تدعيم في صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى عبد العزيز البلعوطى والذى يلعب في حراسة المرمى.

وقال المصدر إن العرض تلقاه إنبى عن طريق أحد وكلاء اللاعبين ولم يصل عرض رمى لضم الثنائى، وأنه حال وصول عرض رسمي من الزمالك لصم اللاعبان ستتم مناقشة الأمر في مجلس الإدارة.