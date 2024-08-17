شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى الجولة الـ"34" والأخيرة من دوري نايل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة دوري Nile، حيث تقام ثلاثة مباريات قوية تجمع فاركو مع إنبى والأهلى مع مودرن سبورت والزمالك مع بلدية المحلة.

وحافظ الاهلى بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

مواعيد مباريات الجولة الـ"34" للدوري المصري

السبت

فاركو & انبى..5.30 مساء

الاهلى & مودرن سبورت..9 مساء

بلدية المحلة & الزمالك..9 مساء

الاحد

المقاولون العرب & الجونة..5.30 مساء

الداخلية & البنك الاهلى..5.30 مساء

الاتحاد السكندري & المصري البورسعيدى..9 مساء

زد اف سى & سيراميكا..9 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.