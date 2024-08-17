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3 مباريات قوية فى الجولة الـ"34" والأخيرة من دوري نايل اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

السبت، 17 أغسطس 2024 02:30 ص

تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة دوري Nile، حيث تقام ثلاثة مباريات قوية تجمع فاركو مع إنبى والأهلى مع مودرن سبورت والزمالك مع بلدية المحلة.

وحافظ الاهلى بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب ، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

مواعيد مباريات الجولة الـ"34" للدوري المصري
 

السبت

فاركو & انبى..5.30 مساء

الاهلى & مودرن سبورت..9 مساء

بلدية المحلة & الزمالك..9 مساء

الاحد

المقاولون العرب & الجونة..5.30 مساء

الداخلية & البنك الاهلى..5.30 مساء

الاتحاد السكندري & المصري البورسعيدى..9 مساء

زد اف سى & سيراميكا..9 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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